Общество

Сергей Пельбаум назначен на должность заместителя главы администрации Псковского района

Сергей Пельбаум назначен на должность заместителя главы администрации Псковского района.

Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, в соответствии с распоряжением главы Псковского района он занимает данную должность с 6 марта.

В круг его обязанностей входят вопросы сельского хозяйства, часть вопросов, относящихся к сфере ЖКХ, а именно вопросы ремонта и благоустройства дорог, также Сергей Пельбаум входит в комиссию по государственным закупкам.

Отметим, ранее Сергей Пельбаум занимал должность консультанта в отделе муниципального контроля администрации Псковского района.