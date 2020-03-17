Общество

Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роскомнадзора по Псковской области, злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию.

Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

В связи с этим Роскомнадзор рекомендует: