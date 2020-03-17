Общество

Наталья Федорова вручила юбилейные награды ветеранам войны в Карамышевской волости

В ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость глава Псковского района Наталья Федорова вручила 8 юбилейных наград ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Отметим, что торжественные мероприятия и вручение ветеранам войны медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», проживающим в Псковском районе, начались 25 февраля в Середке, и на сегодняшний день уже более пятидесяти человек получили свои награды и праздничные подарки из рук главы Псковского района.

Среди награжденных 17 марта в Карамышево и Быстрецово - несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла, отдавшие свою молодость и долгие годы упорного труда борьбе с фашизмом и восстановлению разрушенных войной территорий.

Наталья Федорова, вручая юбилейные медали, высказала ветеранам слова благодарности за их личный вклад в общую Победу над врагом нашей страны, пожелала всем крепкого здоровья, благополучия на долгие годы и передала им от администрации Псковского района именные поздравления с наступающим Днем Великой Победы и небольшие памятные подарки.

Кроме этого, именно 17 марта, одна из награжденных юбилейной медалью Лидия Зернова, проживающая в деревне Быстрецово, отмечала свой 90-летний юбилей. Наталья Федорова по поручению администрации Псковской области вручила ей поздравительное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина, поздравительный адрес и ценный подарок от администрации Псковского района и от всей души пожелала заслуженному юбиляру здоровья, домашнего тепла, уюта и заботы родных и близких. К поздравлениям юбиляра присоединился и глава Карамышевской волости Юрий Травин. Он также пожелал Лидии Зерновой крепкого здоровья, благополучия и от администрации сельского поселения вручил ей небольшой подарок.

Поездки по району и встречи с ветеранами будут продолжены и более пятисот ветеранов, награжденных юбилейной медалью в Псковском районе, получат свою заслуженную награду до 9 мая – Дня Великой Победы советского народа в великой Отечественной войне 1941-1945 годов.