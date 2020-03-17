Общество

В Минпромторге пообещали в ближайшее время устранить дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время. Об этом 18 марта заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, пишут «Известия».

«Если раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки, сотни миллионов. Мы сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем. В ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита», - сказал он.

Накануне стало известно, что Фонд развития промышленности РФ из-за распространения коронавируса может ускорить выдачу займов производителям медицинских масок и антисептиков.