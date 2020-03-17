Общество

В Госдуме считают, что НКО нужно обязать принимать пожертвования только на банковский счет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил обязать некоммерческие организации (НКО) принимать пожертвования только на их банковский счет, сообщает ТАСС.

«Еще один способ скрытого иностранного финансирования НКО состоит в том, что пожертвования переводятся не на банковский счет некоммерческой организации, а на обезличенные электронные кошельки или счета подставных физических лиц, в том числе счета мобильных телефонов, - сказал парламентарий в ходе заседания комитета. - Для предотвращения таких действий необходимо законодательно обязать НКО иметь банковский счет и принимать все пожертвования исключительно на него».

По его данным, общая сумма государственной поддержки некоммерческих организаций за 2019 год составила 19 млрд рублей без учета имущественной, консультационной, методической поддержки. «Подавляющее большинство регионов (74 из 85 субъектов РФ) имеют региональные государственные программы поддержки некоммерческих организаций, во всех субъектах РФ имеется орган исполнительной власти, в полномочия которого входят вопросы поддержки некоммерческих организаций. Активно работает Фонд президентских грантов», - добавил депутат.

Комментируя инициативу Гаврилова, первый замглавы комитета Дмитрий Вяткин отметил, что «если будет необходимость открытия счета для частных пожертвований и деньги будут проходить через кассу, то региональные ресурсные центры в сфере поддержки НКО» смогут помочь им, в том числе с ведением бухгалтерского учета. Предложение Гаврилова было поддержано Росфинмониторингом. Представитель Минэкономразвития в свою очередь пообещал проработать этот вопрос на уровне ведомства.