Общество

Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые и таможенные проверки

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений премьера, опубликованном на официальном сайте кабмина 18 марта, пишут «Известия».

«Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок <…>, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер», ­­— говорится в документе.

Также Мишустин поручил рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок в срок до 20 марта. Кроме того, Минэкономразвития совместно с Генеральной прокуратурой РФ до 25 марта должны совместно проработать вопрос минимизации внеплановых проверок.