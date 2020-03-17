Общество

Начальник ИК-2 обсудил вопросы взаимодействия с главой Островского района

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления по получению заказов на производство продукции состоялась встреча начальника ИК-2 УФСИН России по Псковской области Игоря Гудкова с главой Островского района Дмитрием Быстровым.

На встрече также присутствовал временно исполняющий обязанности начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 Сергей Даньшов. В рамках совещания были обсуждены вопросы развития производственного сектора на базе учреждения, возможности открытия и освоения новых видов производств, увеличения количества рабочих мест для осужденных. Также стороны рассмотрели положительный опыт взаимодействия УФСИН России по Республике Карелия с органами государственной и муниципальной власти, пояснили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе встречи представители руководства ИК-2 ознакомили главу района с производственными возможностями учреждения и с перечнем выпускаемой продукции. В свою очередь руководитель муниципального образования выразил заинтересованность в поставке скамеек и урн для города Острова.

Добавим, ранее была достигнута договоренность о поставке автобусных остановок. Врио начальника ЦТАО Сергей Даньшов отметил, что данная продукция может закупаться у учреждений УИС, как у единственного поставщика в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.