Общество

В Пскове в кинотеатре «Мираж Синема» ввели новые правила из-за коронавируса

В кинотеатре «Мираж Синема», расположенном в ТРК «Акваполис» на Завеличье, для псковичей ввели новые правила в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, согласно опубликованной информации на официальном сайте, теперь количество мест в зрительных залах ограничено. Между зрителями обеспечено безопасное расстояние не менее 1 метра, пишет «МК в Пскове».

В связи с санитарной обработкой и проветриванием залов увеличили интервалы между фильмами. Каждый час дезинфицируются поверхности мест общего пользования.

Кроме того, на территории кинотеатра размещены антисептики для обработки рук, а в баре посетители могут бесплатно получить влажную салфетку.

При этом любое блюдо или напиток по желанию можно получить в одноразовой посуде.

Также отмечается, что сотрудники ежедневно проверяют температуру.