Общество

Главы местных администраций могут быть избавлены от представления сведений о доходах родственников в исключительных случаях

Региональное антикоррупционное законодательство может быть дополнено нормами, регулирующими порядок предоставления муниципальными служащими и лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, заявления о невозможности представления сведений имущественного характера на супругов и несовершеннолетних детей. Соответствующий проект закона разработан управлением по вопросам противодействия коррупции администрации региона в соответствии с действующим федеральным законодательством и внесен в Собрание депутатов за подписью исполняющей полномочия губернатора Веры Емельяновой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, согласно законопроекту в случае отсутствия возможности представить сведения о доходах близких родственников муниципальные служащие и главы администраций должны направить губернатору заявление с указанием конкретных объективных причин.

Рассмотрев указанные причины, глава региона своим решением признает их либо уважительными, либо нет. Во втором случае заявителю в течение одного рабочего дня будет направлено уведомление с рекомендацией принять меры и все-таки предоставить сведения об имуществе родственников. Если рекомендация не исполняется, губернатор может принять решение о проведении проверки. Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.

Кроме того, проект закона предусматривает возможность исправить допущенные ошибки и неточности при заполнении имущественной декларации – замещающее муниципальную должность лицо в течение одного месяца вправе представить губернатору уточненные сведения.

Напомним, ранее областное Собрание выступало за смягчение ответственности за незначительные ошибки в декларациях для депутатов областного уровня. Псковское областное Собрание направило в Государственную Думу законодательную инициативу, предусматривающую установление нескольких видов ответственности депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ в случае предоставления ими сведений о своих доходах и расходах с незначительными ошибками и опечатками.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме.