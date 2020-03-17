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Общество

Путин подписал закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

18.03.2020 18:46|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС. 

«Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан, так как ранее принятые законодательные решения в части повышения возраста выхода на пенсию затронули также систему негосударственного пенсионного обеспечения в части увеличения возраста для приобретения права на получение негосударственной пенсии», - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения влекут и одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию.

Поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается, считают авторы документа. Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, уточняются пенсионные основания, из их числа исключается условие о наличии страхового стажа. Также уточняется порядок обращения за негосударственной пенсией.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет в случаях, когда у человека возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, для граждан из числа работников летно-испытательного состава) вне зависимости от наступления дополнительных оснований.

При этом законом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости. Негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на получение соответствующей пенсии.

Теги: #пенсии #Путин
Источник: Псковская Лента Новостей
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