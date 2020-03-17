Общество

Великолучанин оплатил задолженность по 26 штрафам ГИБДД после ограничительных мер судебных приставов

Житель Великих Лук оплатил задолженность по 26 штрафам ГИБДД после ограничительных мер судебных приставов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УФССП, в отделе судебных приставов города Великие Луки находилось сводное исполнительное производство о взыскании 26 административных штрафов ГИБДД на общую сумму в 28,5 тысяч рублей. Гражданин накопил данные штрафы, нарушая скоростной режим.

Судебным приставом-исполнителем в качестве обеспечения исполнения требований исполнительных документов вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении «Лексуса» должника, и вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете в кредитном учреждении.

Чтобы не допустить применения дальнейших мер принудительного исполнения, должник явился на прием в отдел судебных приставов и оплатил все свои штрафы ГИБДД. Все ограничительные меры с должника сняты.