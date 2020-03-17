Общество

С 18 марта ограничен прием граждан сотрудниками региональной Кадастровой палаты

С 18 марта и до особого указания временно ограничен личный прием граждан должностными лицами филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, обращения по интересующим вопросам необходимо направлять в письменной форме на адрес 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11, по электронной почте filial@60.kadastr.ru или направлять в группу https://vk.com/kadastr_pskov.

Информация о возобновлении личного приема будет оперативно размещена на всех ресурсах филиала.