Общество

Псковичи принимают участие в международном фотоконкурсе «Ганза: история, города, люди»

Завершился прием работ на Международный фотоконкурс «Ганза: история, города, люди», организованный Новгородским отделением Союза журналистов России.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель жюри Наталья Мелкова, на конкурс заявился 31 участник, 25 — из российских регионов и 6 — зарубежных. Это профессиональные фотокорреспонденты, работающие в средствах массовой информации, а также любители.

В основном они представляют города-члены Международного Ганзейского союза Нового времени и российской секции в нем: Великий Новгород, Псков, Тверь, Торжок, Тихвин, Кингисепп (Россия), Брилон, Росток, Любек (Германия). Заявки на фотоконкурс поступили также от фотолюбителей из Санкт-Петербурга и Москвы. Два автора представили свои работы вне конкурса.

Всего жюри предстоит рассмотреть более 150 работ и назвать имена победителей. Итоги фотоконкурса станут известны до конца марта.

Напомним, фотоконкурс приурочен к 40-летию Международного Ганзейского союза Нового времени, 40-м Международным Ганзейским дням в Брилоне (Германия), и 10-м Русским Ганзейским дням в Великом Новгороде.

Фотоконкурс - одно из основных мероприятий проекта «Ганзейский диалог», признанный победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (направление «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников») в 2019 году. Среди задач фотоконкурса - популяризация историко-культурного наследия городов в Ганзейском союзе Нового времени и Союзе русских Ганзейских городов, формирование позитивного образа городов Союза русских Ганзейских городов.

Учредитель и организатор фотоконкурса – Новгородское областное отделение Союза журналистов России и его секция Ганзейский пресс-клуб Hansa-Media. Партнерами являются Союз русских Ганзейских городов, fдминистрация Великого Новгорода, муниципалитет города Брилон (Германия).

Из лучших работ, представленных на конкурс, первоначально планировалось создать фотовыставку к ганзейским мероприятиям этого года. Однако в связи с общей ситуацией, вероятно, в проект будут внесены корректировки, в том числе по церемонии чествования победителей ганзейского фотоконкурса.