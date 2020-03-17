Общество

Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России

Информация о масштабах распространения коронавируса в России, предоставляемая государством, является объективной, и не следует верить фейкам и вбросам на эту тему, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, пишет ТАСС.

«Что касается информации, то [предоставляемая] информация объективная. Не нужно верить каким-то вбросам, фейкам там всяким. Кто-то делает [это] бессознательно, а кто-то осознанно, с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровне, на муниципальном, панику какую-то вызвать», - сказал он.

Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем, добавив, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что «наши люди ездят везде».

Президент отметил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за распространения коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.