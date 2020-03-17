Общество

Все школы региона готовы к организации образовательного процесса в удаленном режиме - Александр Седунов

Сразу по завершения досрочных весенних каникул в школах Псковской области будет запущен период дистанционного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова. Напомним, что образовательные организации находятся на каникулах в рамках указа губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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«Все школы региона готовы к организации образовательного процесса в удаленном режиме. Мы уверены, что все мероприятия, запланированные в образовательных организациях, будут проведены дистанционно. Это касается как учреждений профессионального образования, так и общеобразовательных и коррекционных школ. Для нас это важный этап, потому что за это время мы сможем апробировать многие находки, которые были сделаны в регионе с точки зрения организации и технического сопровождения дистанционного обучения», — подчеркнул Александр Седунов.

Ряд организаций дополнительного образования также перейдет на режим удаленного доступа. Деятельность дошкольных учреждений в регионе продолжается в обычном режиме, только с проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Временно на карантин по причине сезонной заболеваемости ОРВИ закрыты 2 детских садика и 22 групп.

Александр Седунов также обратил внимание, что в связи с мерами, принятыми по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе, меняются сроки проведения единого госэкзамена. «Досрочный период сдачи ЕГЭ, который должен был стартовать уже 20 марта, переносится и совмещается с основным. Таким образом, процедура проведения ЕГЭ в общеобразовательных организациях Псковской области начнется 25 мая и завершится 29 июня», — уточнил он.

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Что касается проведения всероссийских проверочных работ в образовательных учреждениях региона, то, по словам Александра Седунова, все материалы, в том числе контрольно-измерительные, доведены до школ. Причем каждое учебное заведение в праве самостоятельно устанавливать время и методику проведения такой общероссийской проверки уровня знаний. «Мы уверены, что наши дети справятся со всеми контрольными работами», — подчеркнул председатель регионального комитета.