Общество

Представители торговли в Псковской области не прогнозируют дефицита товаров и значительного повышения цен

В администрации Псковской области в среду, 18 марта, состоялась рабочая встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева с представителями псковских розничных магазинов, а также федеральных торговых сетей, работающих на территории региона. Основной акцент при общении был сделан на необходимость обеспечения наличия товара на прилавках в условиях повышенной готовности к защите от коронавирусной инфекции нового типа, осуществление мониторинга средних розничных цен на социально-значимые товары и формирования запасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Задач несколько, в первую очередь хотелось бы поговорить об исполнении тех поручений, которые исходят от Правительства РФ и губернатора Псковской области с точки зрения организации ежедневного мониторинга наличия, запасов и контроля цен на основные группы товаров. Среди них — товары бакалейной группы и товары длительного хранения, из непродовольственных товаров — салфетки, туалетная бумага, антисептики», — отметил во вступительном слове Андрей Михеев.

В целом на потребительском рынке ситуация стабильная. Как в крупных сумермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности незначительно вырос оборот товаров первой необходимости и длительного хранения, таких как соль, сахар, макароны, крупа, консервы, однако дефицита нет.

Представители ритейлов отметили во время обсуждения, что на данный момент на предприятиях торговли области наблюдается повышенный спрос на бакалейную группу. При этом товарные запасы пополняются своевременно и ежедневно, осуществляется регулярная выкладка товаров на полки. Сбои в поставках товаров также не наблюдаются, все заказы исполняются вовремя. Механизм доставки товаров позволяет, в случае отсутствия определенных товаров, привезти их в течение суток, и сразу выложить на полки магазинов. В ближайшее время планируется нарастить запасы до двухмесячного объема. Предпосылок к значительному повышению цен со стороны поставщиков не имеется.

В рамках обсуждения осуществления превентивных мер для защиты граждан от коронавирусной инфекции нового типа представители торговых точек заметили, что заранее был сформирован запас дезинфицирующих средств. В некоторых магазинах помимо постоянной обработки поверхностей установлены специальные диспенсеры, где обработать руки дезинфицирующим раствором может любой посетитель. В ближайшее время на прилавках магазинов в достаточном количестве появятся антисептические средства для личного пользования.

Дополнительно Андрей Михеев рекомендовал разместить на кассах информационные сообщения о необходимости соблюдать дистанцию в 1 метр между покупателями в очереди. Также накануне представителям ритейлеров и точек общепита были разосланы памятки по проведению профилактических мер от коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, в Псковской области действует указ губернатора Псковской области об организации дополнительных мер по недопущению завоза и распространения инфекционного заболевания COVID-19. С 5 марта текущего года на территории региона действует режим повышенной готовности. На 18 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. На территории России действует информационный ресурс стопкоронавирус.рф, единая «горячая линия» — 8 (800) 200-01-12, В Псковской области функционирует «горячая линия» регионального комитета по здравоохранению — 8 (800) 444-10-41.