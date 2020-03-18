Общество

ФНС отменяет выездные проверки из-за короновируса

Налоговики из-за коронавируса приостанавливают количество выездных проверок. Проводить их будут только в случае критической необходимости. Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и сотрудников налоговых инспекций.

Ограничения будут действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация. Исключение сделают только для проверок, которые уже подходят к концу. Также налоговики обсуждают перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ с 30 апреля на другую дату, чтобы меньше людей приходило в инспекции.

В борьбе с коронавирусом регионы вводят особый режим.