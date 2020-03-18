Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

По состоянию на 02:00 по московскому времени четверга в мире насчитывалось 206 тыс. 226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8,764 тыс., поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся - на 882, пишет «Интерфакс».

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,237 тыс. человек, зарегистрировано 80,894 тыс. случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35,713 тыс. человек.

В Иране зафиксировано 17, 631 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.), Испании - 13,716 тыс. (558), Франции - 9,134 тыс. (264), Южной Корее - 8,413 тыс. (84), Германии - 8,198 тыс. (24), США - 5,712 тыс. (103), Великобритании - 2,626 тыс. (104), Швейцарии - 2,269 тыс. (19), Нидерландах - 2,051 тыс. (58), Австрии - 1,646 тыс. (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,572 тыс. (36), Норвегии - 1,308 тыс. (три), Швеции - 1,279 тыс. (три), Бельгии - 1,243 тыс. (10), Дании - 1,057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

«Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.