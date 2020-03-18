Общество

Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает прием посетителей

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации № 363 от 17 марта текущего года Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вплоть до особого распоряжения приостанавливает прием туристов и проведение массовых мероприятий. В то же время, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, учреждение остается на связи с потенциальными посетителями и просит следить за регулярно обновляющейся информацией как на своем официальном сайте, так и на страницах в социальных сетях.

Отметим также, что на сайте музея уже сформирован раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», где собраны экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни заповедника, различные развлекательные и образовательные проекты. Этот раздет будет регулярно пополняться — сотрудники «Михайловского» готовят новые online-проекты, презентации, трансляции из выставочных залов и музеев. Кроме того, уже сегодня на портале на портале «Образование на русском» начинается цикл вебинаров из Пушкинского Заповедника.

«Благодарим за поддержку и понимание и надеемся, что принимаемые меры позволят нам обеспечить вашу безопасность», - говорится в обращении к посетителям, размещённом на сайте «Михайловского».