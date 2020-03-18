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Общество

Правительство допустило возможность усиления профилактических мер из-за коронавируса

19.03.2020 08:15|ПсковКомментариев: 0

В российском правительстве обсуждаются нововведения по возможному усилению профилактических мер в целях предотвращения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 19 марта, рассказали РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

Собеседник агентства отметил, что речь может пойти о полной отмене или значительном сокращении публичных и массовых мероприятий. Он добавил, что несмотря на то, что данные меры могут воспринять как избыточные, это поможет избежать схожей эпидемиологической ситуации, как в Китае, Италии и некоторых странах Европы с сильными очагами распространения заболевания нового типа.

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», - пояснил он.

Кроме того, при появлении первичных симптомов простуды и ОРВИ россиянам порекомендуют оставаться дома и немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Так, по мнению врачей и ученых-эпидемиологов, это решение может оказать положительные результаты по минимизации рисков заражения среди населения.

Собеседник агентства также подчеркнул, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям перевести своих подчиненных на удаленный режим работы.

18 марта стало известно, что в России принимаются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие установить новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, который позволит официально вести трудовую деятельность на фоне пандемии.

Ранее представитель ВОЗ оценила подготовку России к предотвращению возможного распространения коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в РФ диагностировано 147 случаев заражения новым коронавирусом, восемь больных выздоровели.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 06:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

Фото: «Известия»/Павел Бедняков

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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