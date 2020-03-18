Общество

В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины

Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей во избежание недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом нового типа, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил расширил практику использования «зелёного коридора» для ввоза социально значимых товаров и устранить ограничения для транспорта торговых сетей в городах.

По словам вице-премьера, эти меры позволят не допустить возникновения перебоев с продовольствием.

«Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить», - сказал Хуснуллин, отметив что «нормально всё, проблем нет».

Он уточнил, что «пока каких-то сигналов, что у нас какие-то перебои есть в магазинах, мы не видим».

«Магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряжённом, но все работает, пока всё есть», - резюмировал Марат Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение по первоочередным мерам для противодействия распространению коронавируса в стране. По последним данным, число заразившихся инфекцией в России возросло до 147.