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Общество

Маленькие деревни предлагают обеспечить интернетом и радиотелефонной связью

19.03.2020 09:26|ПсковКомментариев: 0

В перечень универсальных услуг связи, которые гарантированно должны оказываться населению России, предлагают добавить предоставление точек доступа в интернет, а также радиотелефонную связь для населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек. Соответствующий документ, внесенные правительством РФ, депутаты планируют рассмотреть в четверг, 19 марта, на заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, пишет «Парламентская газета».

Федеральный закон «О связи» гарантирует оказание определённого перечня универсальных услуг связи всем гражданам РФ. Однако за время существования документа изменились как уровень проникновения услуг связи, так и технологии их оказания.

Поэтому Кабмин предлагает пересмотреть перечень универсальных услуг связи, а также механизмы обеспечения их оказания. Особенно с учётом того, что сегодня в стране более 25 тысяч населённых пунктов численностью от 100 до 250 человек остаются без современных услуг связи.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в таких населённых пунктах предлагается обеспечить доступ в интернет, а также услуги подвижной радиотелефонной связи. Помимо этого, документ предусматривает возможность оснащения устанавливаемых в рамках оказания универсальных услуг связи таксофонов средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях.

А оператору универсального обслуживания запретят отказываться от заключения договора присоединения сетей связи с другим оператором. Эта мера позволит закрепить гарантии доступа к инфраструктуре связи операторов связи и пользователей, а также не допустит какой-либо дискриминации в этой сфере. В конечном итоге это будет способствовать развитию сетей «малых» операторов связи.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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