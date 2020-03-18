Общество

С 19 марта в Арбитражном суде Псковской области приостанавливается личный прием граждан

С 19 марта в Арбитражном суде Псковской области приостанавливается личный прием граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, данная мера принята в соответствии с постановлением президиума Верховного Суда Российской Федерации № 808 от 18.03.2020 г.

Все документы могут быть поданы в суд только через интернет-сервисы или по почте России. Судом будет осуществляться только рассмотрение дел безотлагательного характера (дела о привлечении к административной ответственности, по которым истекают сроки давности по ст.4.5 КоАП и т.п. Список дел будет публиковаться на сайте и размещаться на входной группе суда), а также в порядке приказного или упрощенного производства. В суд будут допускаться только участники судебных процессов по рассматриваемым делам безотлагательного характера.

Данный режим действует с 19 марта по 10 апреля.