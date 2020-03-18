Общество

Псковским Россельхознадзором уничтожено 12,5 тонн польских яблок

18 марта на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям механическим путем уничтожено 12,5 тонн польских яблок, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Ранее в Усвятском районе Псковской области сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в результате проведения мероприятий, контролирующих ввоз из Республики Беларусь товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер, было задержано автомобильное транспортное средство, осуществившее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов продукции без документов, подтверждающих её происхождение и карантинное фитосанитарное состояние.

При досмотре грузового отсека автомобиля с полной выгрузкой подконтрольной продукции государственными инспекторами Управления была выявлена партия свежих яблок, общим весом 12,5 тонн, на маркировочных этикетках которых была указана страна происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов дела управлением вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде административного штрафа.