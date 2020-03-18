Общество

«BMW» псковича реализуют на торгах в случае неуплаты им полумиллионного долга

Судебные приставы арестовали автомобиль псковича за неуплату полумиллионной задолженности.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отделе судебных приставов Пскова №2 на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении гражданина, который исполнять свои финансовые обязательства не торопится. Задолженность псковича по 16 исполнительным производствам достигла уже 500 тысяч рублей.

В целях побуждения должника к оплате задолженности судебным приставом был вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, а так же вынесено постановление о временном ограничении на право выезда должника за пределы Российской Федерации.

Так как было установлено, что в собственности у должника имеется автомобиль «BMW», на который ранее был наложен запрет, судебный пристав выехал по адресу местонахождения автомобиля и подверг его аресту. Арестованное автотранспортное средство было изъято у гражданина и эвакуировано.

«Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль будет реализован на торгах. Полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения имеющихся у должника долгов», - отметили в ведомстве.