Общество

Путин не согласен с теми, кто называет его царем

Президент РФ Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь - тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Это не соответствует действительности, - сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. - Я же работаю каждый день, я не царствую».

По мнению Путина, «царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», - сказал он.

Что касается возможности в какой-то момент «сойти с дистанции», то здесь, по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить».

Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин - это не фамилия, а должность, глава государства сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы».