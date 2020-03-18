Общество

ОНФ объявляет всеобщую НКО-мобилизацию для защиты населения от коронавируса

Общероссийский народный фронт призывает некоммерческие организации (НКО) включиться в работу по разрешению кризисных ситуаций в регионах РФ, а также помогать в деле профилактики и поддержки граждан в режиме карантина. Мобилизация общественных организаций объявлена 17 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ОНФ.

От общественников ждут психологической, юридической, продуктовой, консультационной, волонтерской и других видов помощи. Чтобы присоединиться к всеобщей НКО-мобилизации, общественники могут связаться с заместителем руководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарьей Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в мессенджере WhatsApp).