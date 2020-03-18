Общество

Путин больше всего доверяет простым россиянам

Президент России Владимир Путин считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Больше всего верю настроению простых людей, - сообщил глава государства. - Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей». «У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные», - добавил он.

Глава государства пояснил, что «рядовой гражданин что говорит, то и думает» и «что думает, то и говорит». «И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет, - отметил президент. - И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится».

«Я это очень ценю», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что «из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов».

Отвечая на вопрос о том, какими еще источниками информации пользуется российский лидер в своей работе, Путин назвал социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.