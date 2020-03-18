Общество

Прокуратура Пскова помогла сиротам получить жилье

В городе Пскове прокуратура помогла сиротам получить жилье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По обращениям девяти местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура провела проверки соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

В итоге установлено, что в администрация Пскова не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры. В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации. Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время решения суда исполнены - сироты обеспечены благоустроенными квартирами в областном центре.