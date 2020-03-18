Общество

С 23 марта обслуживание клиентов АО «Псковэнергосбыт» будет временно проходить в дистанционном режиме

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта все Центры обслуживания потребителей (ЦОП) электроэнергии временно прекращают очный прием клиентов. Для решения неотложных вопросов потребители смогут воспользоваться электронными сервисами или получить консультацию по телефону, пояснили Псковской Ленте Новостей в АО «Псковэнергосбыт».

На сегодняшний день АО «Псковэнергосбыт» располагает несколькими каналами связи в дистанционном формате. Решить интересующий вопрос можно любым удобным способом:

Через официальный сайт в разделе «Обратная связь»: https://pskovenergosbit.ru/clients/feedback/

По электронной почте на адрес: info@pskovenergosbit.ru

Заполнить обращение в Центре поддержки клиентов в Личном кабинете плательщика: https://pskovenergosbit.ru/lk/

Написать в официальной группе в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/pskovenergosbit

По номеру единого телефона АО «Псковэнергосбыт» 8-800-250-03-07. В случае поступления звонка в нерабочее время Ваше сообщение будет записано на автоответчик и в дальнейшем передано для оперативного решения.

По телефону ЦОП Вашего района: https://pskovenergosbit.ru/clients/service_klients/

Для регистрации в Личном кабинете потребителя необходимо заполнить форму, указав все необходимые данные. В случае, если возникли технические проблемы с регистрацией можно обратиться в поддержку ЛК потребителя по тел.: 8(8112)59-79-29.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: COVID-19 может передаваться через банкноты. После использования наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лица, также при оплате картой необходимо соблюдать правила дезинфекции при вводе пин-кодов. В этих условиях онлайн платежи могут стать наиболее безопасным способом оплаты. Вы можете дистанционно, без риска для вашего здоровья оплатить электроэнергию без комиссии в режиме 24/7 через Личный кабинет потребителя или без регистрации в нем на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт».