Общество

Фонд капитального ремонта Псковской области приостанавливает прием граждан

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области приостанавливает прием граждан с 19 марта и до особого распоряжения.

Граждане могут получить подробную консультацию по интересующим вопросам по телефону горячей линии: (8112) 29-82-23, по телефонам расчетной группы: (8112) 29-82-17, (8112) 29-82-70, (8112) 29-82-27.

Кроме того, можно направить запрос на электронную почту info@fkr60.ru, написать в социальной сети или направить запрос посредством почтового отправления (в письменной форме) по адресу: 180007, город Псков, улица Петровская, дом 51.

Напомним, меры по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции введены указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30-УГ.