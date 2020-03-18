Общество

Выпуск пасхальных сувениров освоен в себежской колонии

В преддверии Пасхи в исправительной колонии № 6 в Себежском районе освоен выпуск нового вида продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В мастерской колонии по выпуску художественной продукции начали изготавливать сувенирные товары. Изделия создаются из дерева с применением технологий на лазерном станке.

По словам представителей ИК-6, сувенирная продукция представляет собой округлые деревянные изделия, выполненные в форме пасхального яйца, содержащие на обеих сторонах графику библейской тематики. Изготавливаются они из давальческого сырья и только по предварительному заказу.

На производстве трудоустроены трое осужденных, что позволит им своевременно выплачивать и гасить иски, отметили в ведомстве.

Добавим, в ИК-6 основным видом производственной деятельности является деревообработка, в связи с чем выпуск новых образцов продукции происходит регулярно.