Общество

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора фонда Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечается в документе, возможность дистанционного обращения к врачу позволит существенно снизить поток пациентов в лечебные учреждения. Несмотря на то, что удаленно диагностировать коронавирус невозможно, это положительно скажется на эпидемиологической ситуации. Помимо этого, благодаря диагностике по интернету люди смогут чаще обращаться к врачу и выявлять опасные заболевания на ранней стадии.

Фонд готов оказать экспертную и организационную поддержку при разработке документа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более восьми тысяч пациентов скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.