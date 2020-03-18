Общество

Роскачество проверило томатный сок

Роскачество по итогам исследования томатных соков обнаружило в некоторых из них недопустимые консерванты, а также неполную информацию о составе продукта, говорится в сообщении организации.

«Исследование показало, что не все производители добросовестно указывают информацию на упаковке. Так, в соке четырёх торговых марок обнаружен добавленный сахар, информацию о котором производители не указали ни в составе, ни в наименовании продукта, что является нарушением требований технического регламента в части маркировки продукта», - говорится в сообщении.

В частности, восемь торговых марок назвали соком продукцию, которая не является таковой по физико-химическим показателям, а в продукции пяти торговых марок добавление сахара указано и в наименовании продукта, и в составе сока. Между тем, объем сока всех исследованных торговых марок соответствует заявленному в маркировке.

Эксперты проверили весь сок на содержание бензойной и сорбиновой кислот, использование которых запрещено техрегламентом. «Ни в одном из исследуемых соков специалисты не нашли синтетических красителей. Однако в продукции трех торговых марок был обнаружен консервант сорбиновая кислота», - говорится в сообщении. Проверки содержания пестицидов в соке восьми торговых марок показали их следовые количества на предельных, но в целом безопасных уровнях.

Роскачество проверило 39 торговых марок восстановленного томатного сока, из них два бренда – нектары. Стоимость на момент закупки составила от 29,9 рубля до 220 рублей за литр. В программу испытаний были включены 437 показателей.

«Исследование Роскачества позволило констатировать, что весь проверенный томатный сок безопасен. Эксперты не обнаружили в продукции молочнокислых и неспорообразующих микроорганизмов и дрожжей, содержание тяжелых металлов не превышало предельно допустимого уровня», - отмечается в сообщении.