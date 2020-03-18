Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги конкурса плакатов «Энергосбережение - важное умение»

Отдел тылового обеспечения образовательной организации выступил организатором конкурса плакатов на тему бережного отношения к имуществу, экономии топливно-энергетических ресурсов, воды и эффективности работы по использованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, в котором приняли участие все структурные подразделения вуза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Приятно отметить, что конкурс получил отклик среди сотрудников и курсантов, которые подошли к поставленной задаче не только творчески, но и показали свое виденье проблем, поэтому у жюри была нелегкая задача: определить из 23 плакатов лучший», – сказал заместитель начальника Псковского филиала академии по тылу Владислав Белов.

По итогам конкурса были названы его победители и призеры среди постоянного и переменного состава вуза, которые будут награждены дипломами.

Среди сотрудников победу одержала кафедра уголовно-правовых дисциплин, на втором месте – дежурная служба, третье место заняла кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

В курсантской среде отличилась 11 учебная группа, заняв первое место, у 12 учебной группы – второе место, почетное третье место завоевала 41 учебная группа.