Общество

В новом детском саду в Неелово ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей

Власти Псковского района проинспектировали строительство детского сада в Неелово. На объект выехали глава Псковского района Наталья Федорова, депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, председатель собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Как пишет «Псковская провинция», в строящемся здании детского сада близится к завершению кладка кирпича на уровне третьего этажа (завершающего), ведется монтаж канализационных и водопроводных сетей.

Уже в апреле планируется закончить возведение контура здания, начать монтаж мягкой кровли и установку оконных блоков. Параллельно идет согласование перечня технологического оборудования, закупку которого планируют также начать в апреле. Строители от графика не отстают.

Строительство осуществляется в рамках партийного проекта «Единой России» и национального проекта «Образование» и находится под двойным контролем - административным и партийным. Глава Псковского района бывает на нем каждую неделю. Наталья Федорова констатировала, что ходом и качеством работ довольна, график выполняется, все замечания заказчика подрядчиком отрабатываются, есть надежда, что красивый и востребованный в районе объект откроет свои двери для детей района уже в октябре.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» и куратор проектов «Единой России» в Псковском районе Владимир Яников особенно подчеркнул важность открытия нового детского сада, который станет дошкольным филиалом Моглинской школы.