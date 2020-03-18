Общество

Минобрнауки разрешило вузам сдвигать сессию из-за коронавируса

Сессии в российских вузах могут быть перенесены из-за коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, выпущенных министерством образования и науки, пишут «Известия».

Если сроки сдачи экзаменов переносятся, необходимо соблюдать право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности времени отдыха не более десяти недель, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в марте министерство обязало учебные заведения усилить меры профилактики. В частности, вузы должны закупить средства дезинфекции и измерять температуру людей на входе в здания. Работу рекомендовано по возможности вести в онлайн-режиме. В этот же день многие вузы разрешили студентам перейти на дистанционное обучение.

Как сообщили в ПсковГУ, с 16 марта по 29 марта обучение в вузе переведено на дистанционные образовательные технологии в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. При этом семестр/каникулы из-за этого сдвинуты не будут. Комиссии и пересдачи будут перенесены на новый срок.