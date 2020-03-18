Общество

Псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

Псковичка и житель Куньинского района подозреваются в фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в областном центре не работающая женщины 1958 года рождения фиктивно зарегистрировала в квартире дома по переулку Машиниста четверых иностранцев - гражданами Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Она дала признательные показания.

А в деревне Русаново Великолукского района житель Куньинского района, мужчина 1970 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию гражданки Республики Таджикистан.

По данным фактам проводятся проверки. Полиция напоминает об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния.