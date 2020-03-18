Топ-15 нелепых мифов о коронавирусе

Представляем вашему вниманию 15 самых нелепых мифов о коронавирусе, которые расползались по Сети за последние дни.
- Якобы город (города) будут опылять в ночи с вертолетов санитайзером или дустом и нужно закрывать окна - дескать, звонили военные.
- Якобы войска готовятся войти в города для карантина (прикладываются фото с передислокацией на учения или подготовке к параду).
- Якобы Москву (и другие города) вот-вот закроют на полный карантин.
- Якобы по квартирам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры.
- Якобы фуры ведущих торговые продовольственных сетей тайно вывозят трупы из городов.
- Якобы уже случилось самоубийство врача в Польше из-за коронавируса.
- Якобы продуктов не хватает на всех - в каждом магазине куча пустых полок.
- Якобы ВОЗ готовит запись на вакцину и нужно заплатить 20 евро, чтобы получить свою вакцину первым (приходит электронное письмо со ссылкой).
- Якобы в стране (городе) уже тысячи зараженных, а погибших якобы тайно сжигают.
- Якобы водка лечит от коронавируса.
- Якобы в воду власти добавляют отраву для дезинфекции и если ребенок попьет из крана, то это может привести к летальным последствиям.
- Якобы если будет 10000 заболевших, ООН введет карантинные войска в РФ, поэтому власти скрывают правду.
- Якобы таксисты и курьеры ищут на помойках и продают использованные маски.
- Якобы коронавирус выдуман, чтобы обеспечить голосование по Конституции.
- Якобы вакцину будут испытывать на заключенных оппозиционерах.