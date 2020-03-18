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Что представляет собой электронная подпись и зачем она нужна, рассказали в Росреестре Псковской области

Все больше возможностей получают люди, использующие электронную подпись. Что это такое и для чего же она нужна?

Согласно федеральному закону от 6 апреля 2011г. №63 ФЗ «Об электронной подписи», усиленная квалифицированная электронная подпись получается в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи. Она позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения изменений после момента его подписания. Такие подписи могут выдавать только аккредитованные Минсвязью удостоверяющие центры (УЦ)

«Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно, - пояснил заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин. - Он действителен на всей территории страны».

Электронная подпись позволяет получать и представлять документы в электронном виде. Гарантом подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи выступает квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный нашим аккредитованным Удостоверяющим центром.

Прежде всего, использование электронной подписи упрощает пользование государственными услугами на портале «Госуслуги» и иными государственными и муниципальными сайтами. Для работы с системой межведомственного электронного взаимодействия, сдачи отчетности в налоговые органы, отправки банковских и иных документов через интернет, исполнении государственных и муниципальных функций и при совершении иных юридически значимых действий наличие усиленной квалифицированной электронной подписи является обязательным условием. В режиме on-line можно поставить объект недвижимости на государственный кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, направить таможенную декларацию и т. д.

Одним из самых доступных способов получения электронной подписи – это обращение в Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области.

Стоимость получения квалифицированный сертификата ключа проверки электронной подписи ниже среднерыночной и составляет всего 700 рублей. Срок действия сертификата– 15 месяцев.

Для получения электронной подписи необходимо:

Зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru;

Оформить заявку в личном кабинете.

После подтверждения личности квалифицированный сертификат становится доступным в личном кабинете для последующей работы.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112) 649301 доб. 2123, по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru или придти в офис филиала по адресу: Псков, ул.Рабочая, д.11.