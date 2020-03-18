«Кто и как выбирал ректора?»: подписчики паблика ПсковГУ комментируют результаты избрания Натальи Ильиной

17 марта в Псковском государственном университете прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора вуза, где на основании результатов тайного голосования на должность ректора ПсковГУ была избрана доктор биологических наук, профессор Наталья Ильина.
Выборы ректора прошли в условиях информационного карантина, при полном молчании и неучастии общественных институтов и СМИ.
Новость по итогам выборов ректора, размещенная в официальном паблике ПсковГУ во ВКонтакте, вызвала волну комментариев подписчиков - в основном студентов и преподавателей. Основной вопрос: «А кто и как выбирал?».
Реагируя на формулировку «конференция работников и обучающихся», комментаторы интересуются: «Как обучающиеся могли голосовать 17 марта, если с 16 марта вход в университет закрыт, студенты сидят на дистанционном обучении, а массовые мероприятия и вовсе должны были отменить?» Один из подписчиков называет результаты управления университетом Натальей Ильиной «плачевными», а другой замечает: «С таким административным ресурсом и поддержкой справился бы любой достойный кандидат».
Скриншоты здесь и далее - из паблика https://vk.com/pskgu
Судя по всему, волна негатива была еще больше, но администраторы паблика позаботились о том, чтобы комментарии самых рьяных критиков исчезли. «Зачем вы чистите комменты? Это свобода мнений называется?» - спрашивает одна из участниц группы, на что другая ее успокаивает: «Не беспокойся, я сделала резервную копию».
Подписчики предлагают администраторам группы просто закрыть возможность комментирования под постом о выборах ректора, дабы освободить себя от необходимости «чистить» форум.
Добавим, что радости по поводу выборов ректора подписчиками не высказывается: видимо, эти комментарии еще более тщательно удаляются администраторами.