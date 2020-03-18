Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно соблюдать карантин дома

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие правила необходимо соблюдать гражданам, которым необходимо соблюдать карантин в домашних условиях на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Пребывание на карантине подразумевает запрет на выход из дома даже для получения посылки, совершения покупок в магазине или чтобы выбросить мусор. По возможности следует оставаться изолированным в отдельной комнате, исключив контакты с членами семьи и другими людьми, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами защиты и гигиены, полотенцами и бельем, использовать дезинфицирующие средства. Покупать продукты и товары следует онлайн или при помощи волонтеров.

Срок пребывания на карантине составляет 14 дней. Именно столько времени соответствует инкубационному периоду коронавируса - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Во время карантина необходимо обязательно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом с глазами, ртом, носом и после посещения туалета, а также регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Избавляться от мусора можно, упаковав его в двойные прочные мусорные пакеты и выставив за дверь квартиры. Попросить утилизировать его можно друзей, знакомых или волонтеров.

Общения с родственниками и друзьями можно по аудио- и видеосвязи, главное - не выходить из дома до окончания карантина.

Медицинское наблюдение ведётся на дому с обязательным ежедневным измерением температуры. На период карантина оформляется больничный лист, его можно заказать по телефону, документ будет доставлен на дом.

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар. Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если у человека нет признаков заболевания, а взятый на десятый день карантина тест показал отрицательный результат.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.