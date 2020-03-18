Общество

Членство главы Палкинского района Евгения Седова в «Единой России» приостановлено

Членство в партии «Единая Россия» главы Палкинского района Евгения Седова приостановлено. Такое решение приняли члены местного политсовета Палкинского отделения партии в среду, 18 марта. Совещание прошло под председательством секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Кристины Калашниковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Члены политсовета единогласно выступили за приостановление членства в партии Евгения Седова в связи с заведением на него уголовного дела. Ранее сообщалось, что в отношении главы Палкинского района следователи возбудили уголовное дело за попытку хищения бюджетных средств при ремонте дороги.

В прокуратуре Псковской области также сообщили, что признано законным и обоснованным решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино.

«Мы будем следить за ходом следственного процесса, и по итогам дела будет принято окончательное решение о дальнейшем членстве в партии Евгения Седова. Пока глава Палкинского района снят с учета в «Единой России» в связи с приостановлением его членства», - заявила Калашникова.

Смотрите также Глава Палкинского района обвиняется в покушении на хищение бюджетных средств при оплате ремонта тротуара и дороги

Таким образом, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). В случае, если обвиняемого признают виновным по данной статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.