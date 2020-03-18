Общество

Временно закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры и Музее-усадьбе народа сето

В связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на основании приказа министерства культуры РФ и указа губернатора Псковской области, Государственный музей-заповедник «Изборск» временно приостанавливает прием посетителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, закрыты музейные экспозиции в Изборске, Музее истории города Печоры, Музее-усадьбе народа сето в д.Сигово, заявки на программы и мастер-классы не принимаются, приостановлены все выставочные проекты.

«Но наш музей не закрыт, мы продолжаем хранить и изучать культурное наследие, разрабатывать новые туристские программы и маршруты, проекты и мероприятия», - отметили в Изборском музее.

Кроме того, территория музея-заповедника «Изборск» дает возможность для прогулок без тесного контакта с другими людьми.

Объекты под открытым небом, в том числе Изборская крепость, доступны для посещения.

Музейные экскурсии по крепости проводятся для групп не более 10 человек (при условии наличия у гостей масок).