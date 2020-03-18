Общество

С 19 марта прекращен прием граждан в псковском управлении Минюста

На основании поручения министерства юстиции Российской Федерации управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области сообщает, что с 19 марта в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ограничивается личный прием граждан в отделе по делам некоммерческих организаций.

По вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций рекомендуется направлять документы почтовой связью, пояснили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Для сдачи отчетов некоммерческих организаций рекомендуем использовать информационный портал Минюста России о деятельности некоммерческих организаций, а также использовать для передачи документации, в том числе для сдачи отчетов о деятельности некоммерческих организаций за 2019 год, почтовый ящик на входе в управление, либо направлять по факсу 8(8112)53-76-84 или электронной почтой nko-just60@mail.ru.

Все вопросы и консультации, информация о готовности документов будут предоставляться по телефону горячей линии: 8(8112)56-66-26.