Общество

ЦИК России изучает возможность проведения онлайн-голосования по Конституции в разных регионах

Центральная избирательная комиссия России изучает возможность проведения дистанционного электронного голосования по закону о поправках в Конституцию в регионах, окончательные выводы будут сделаны по результатам соответствующих научно-исследовательских работ, заявила в четверг секретарь ЦИК Майя Гришина, передает ТАСС.

«Как минимум мы изучаем эту возможность [проведения электронного голосования в разных регионах]. О шансах [каждого региона] я бы сейчас не стала говорить», - сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, есть ли шансы у других субъектов, помимо столицы, провести общероссийское голосование в электронном формате.

Секретарь ЦИК напомнила, что в законе о поправках прописано, что это мероприятие можно провести в такой форме. По её словам, в каждом конкретном случае эти условия нужно изучать.

Она заявила, что «с учётом всей ситуации» в ЦИК сейчас повышенное внимание к результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на эту тему. «То есть сейчас как раз мы на этом сосредоточимся и сделаем выводы о возможностях в ближайшее время», - сообщила Гришина, добавив, что «это всё в пределах подготовки к общероссийскому голосованию».