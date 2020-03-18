Общество

Начинается видеотрансляция «коронавирусного» выпуска программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные ведущие программы Александр Савенко и Константин Калиниченко, к которым сегодня присоединится главный редактор газеты «Курьеръ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов, обсудят, как россияне и жители других стран живут в условиях пандемии коронавируса, и как эта новая инфекция сказалась на самых разных сторонах жизни - от повседневной жизни до глобальных экономических процессов.

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