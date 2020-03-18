Общество

Более 1300 псковских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала

С 2020 года еще больше семей в Псковской области получили возможность обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда в регионе.

Напомним, что это направление распоряжения средствами маткапитала распространяется на семьи с небольшими доходами, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года.

Теперь, согласно законодательству, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами. В псковском регионе прожиточный минимум равен 12 тыс. 276 рублям.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Так, для псковских семей в 2020 году размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2019 года – 11 тыс. 57 рублям.

Сама выплата теперь предоставляется не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

С заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка из средств МСК можно обращаться в клиентские службы ПФР области, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

Ежемесячная выплата из средств МСК назначается первоначально на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем - до достижения трех лет.

На сегодняшний день ежемесячную выплату из средств маткапитала получают более 1340 жителей региона.

Добавим, что срок действия программы материнского капитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Сумма средств сертификата в 2020 году составляет 466 тыс. 617 рублей.