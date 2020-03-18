Общество

МВД запускает онлайн-акцию к 75-й годовщине Победы

Патриотическая онлайн-акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!», организованная МВД РФ и приуроченная к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в регионах страны, сообщает сайт may9.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: РИА Новости

В рамках акции на интернет-площадках ведомства будут опубликованы архивные видеоматериалы Министерства внутренних дел и Минобороны России, рассказывающие о вкладе правоохранительных органов в Победу, о подвигах милиционеров на полях сражений и при охране правопорядка в тылу.

«В предстоящие 55 дней до Дня Победы в рамках акции сотрудники органов внутренних дел и их дети подготовят и запишут видео с историями о членах своих семей - ветеранах Великой Отечественной войны. Видеоролики с историями будут размещаться в официальных аккаунтах МВД России и территориальных органов МВД России в социальных сетях с хештегами #Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Участвовать в акции могут все желающие, в том числе школьники и студенты. Для этого нужно опубликовать в аккаунтах в социальных сетях ролики о ветеранах с хештегами #Япомню, #Ягоржусь.

Первыми к патриотическому флешмобу присоединились сотрудники подмосковной полиции, которые в последний день февраля провели урок патриотического воспитания для будущих полицейских в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» в городском округе Щёлково. Учащиеся услышали пронзительные истории своих ровесников о подвигах их родственников, прошедших войну, а также посмотрели ролик с рассказом официального представителя МВД РФ Ирины Волк о её дедушке - гвардии сержанте Алексее Волке.

Школьникам показали документальный фильм о работе милиции в годы войны, в том числе о сотрудниках ОВД Щёлково, воевавших в 1941-1945 годах.

Мероприятие завершилось шествием и возложением цветов к мемориалу милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.