Общество

Москвичам начали продавать готовый «набор паникера» с крупой и туалетной бумагой

Сотрудники сети супермаркетов «Ашан» в Москве начали собирать для покупателей готовые наборы для паникующих из-за распространения коронавируса. Видео из магазина опубликовано в Twitter пользователя @WildWildMoscow.

В ролике видно, что наборы длительного хранения «для паникеров» в тележках стоят сразу на входе в торговый зал. Они укомплектованы крупами, макаронами, мукой, сахаром, растительным маслом, туалетной бумагой. Одна такая тележка в зависимости от содержимого стоит от 2,6 до 3,5 тысячи рублей, пишет «Лента.ру».

«Капитализм победит любой карантин», - написал автор публикации.